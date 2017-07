Le bonheur de ne rien faire

Ne rien faire... ou presque. Ne rien faire de signifiant, d’obligé ou d’attendu est un art et un bonheur tout à la fois. Dans nos vies frénétiques, c’est surtout un luxe impayable et inavouable. Comme de minivacances qui n’osent pas dire leur nom.

Comment justifier quelques moments doux de farniente quand les drames et les scandales, eux, ne prennent jamais de repos ? Ces trop rares instants de déconnexion du monde de fou qui nous entoure sont pourtant essentiels.

Que du temps pour observer et absorber. Quoi de plus apaisant que de siroter un verre de vin à sa terrasse préférée en s’imprégnant de la faune ambiante ? Quoi de plus douillet que de prendre une pause à l’ombre dans un parc invitant ?