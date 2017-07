Les ingénieurs de l'État rejettent massivement l'offre de Québec

Les ingénieurs du gouvernement rejettent massivement les dernières offres du gouvernement Couillard et reconduisent le mandat de grève générale.



Le président de l’Association professionnel des ingénieurs du gouvernement du Québec (APIGQ), Marc-André Martin, précise que 1300 de ses 1400 membres se sont prononcés à 90 % pour un rejet des offres et un retour au moyens de pression.



L’APIGQ doit présenter au gouvernement un préavis de 9 jours avant de pouvoir à nouveau déclencher une grève générale illimitée.



Les représentants de l’Association des ingénieurs doivent rencontrer le mardi 11 juillet prochain leur vis-à-vis du Conseil du Trésor.



Ils entendent leur soumettre une nouvelle proposition qui tiendrait compte de l’expertise des ingénieurs de l’état.



«La dernière offre du gouvernement a été déposée avant la présentation du rapport de la vérificatrice générale le 14 juin dernier qui indiquait que par manque d’expertise le ministère des transports était encore vulnérable face au privé» rappelle M. Martin.



L’APIGQ espère donc voir bonifier encore l’offre du gouvernement. À la mi-juin, alors que les ingénieurs avaient suspendu leur grève, le Président du Conseil du trésor avait présenté une offre qualifiée de globale et finale.



Elle prévoyait une augmentation salariale de 5,25% sur quatre ans dont une bonification importante pour les ingénieurs d'expérience.



La rencontre de mardi prochain sera déterminante. Le ministre Moreau a rappelé à la fin de la présente session que l’Assemblée Nationale pouvait être rappelée pour adopter une loi spéciale forçant le retour au travail des ingénieurs.