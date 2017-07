L’été pour s’aimer

Rendre sa vie sexuelle pétillante et trépidante fait partie des souhaits les plus formulés chez bon nombre de couples. L’été devient souvent une saison de prédilection pour ceux et celles qui chercher un moyen de réaliser des fantaisies érotiques: météo clémente et paysages enchanteurs suffisent à mettre les sens en éveil et à gonfler la libido. Voici les trois derniers points chauds dans la liste des interrogés: quels sont les endroits les plus insolites pour faire l’amour?

3e position : sur la plage

Au coucher ou au lever du soleil ou en plein cœur de journée, la plage demeure, dans l’imaginaire de nombreuses personnes, un endroit qui fait rêver pour connaître des ébats amoureux intenses et romantiques. L’environnement – sable, eau, air salin – fouette les désirs et propulse la libido! «Nathaniel est un gars super romantique. Il m’a emmenée en voyage l’an passé et a réservé un petit hôtel en bord de mer. Nous avions accès à la plage le jour, mais en fin de journée on se dirigeait vers un endroit à l’abri des regards. Une petite crique semblait avoir été construite juste pour nous. La première fois, nous avons fait l’amour directement sur la plage... C’était un de mes fantasmes ! Je dois avouer que l’exfoliation au sable ne m’a pas particulièrement plu ! Les journées suivantes, nous avons apporté notre serviette!»

2e position : dans un ­ascenseur

Endroit risqué, s’il en est ! Naturellement, dans ce cas-ci, les risques de se faire prendre sont très élevés – ­certains diront­­­ que c’est bien là que réside­­­ l’excitation. Un ­classique peu original sans doute, l’ascenseur demeure un des endroits les plus excitants selon les sondés­­­. «Pour plus de discrétion, on choisit un endroit peu fréquenté ! Il nous est même arrivé de bloquer les portes pour disposer d’un peu plus de temps. J’aime beaucoup faire l’amour dans l’ascenseur, c’est enivrant. L’espace n’est pas si grand, mais il nous offre tout de même une variété de possibilités! Mes positions ­préférées demeurent celles où Nico me prend debout, mais également en levrette – toujours debout. Le fait d’avoir peur de se faire surprendre m’excite au plus haut point. Nicolas craignait d’en perdre ses érections, mais ce n’est jamais­­­ arrivé. Une fois, on avait commencé à s’exciter, il avait remonté ma jupe et je me suis aperçu qu’il y avait une caméra dans l’ascenseur. On a stoppé net! Nous avons quand même trois enfants et des ­emplois respectables­­­...»

1re position : dans une ­voiture

Qu’elle soit en mouvement ou non, la voiture s’élève au premier rang des endroits les plus convoités pour une relation sexuelle épique. Naturellement, encore ici, des mesures de sécurité doivent être prises. À l’arrêt, une voiture peut intriguer des policiers ou des passants, augmentant les risques de vous faire surprendre, avoir une amende ou pire... En mouvement, les dangers se multiplient, car les manœuvres risquant de provoquer un accident sont bien réelles! Bref, ce sont sans doute ces risques qui attirent la fougue d’un bon nombre de gens. «Elsa est gourmande sexuellement. Elle m’a fait découvrir des lieux et des positions que je ne croyais pas possibles ! En voiture, elle s’agite toujours un peu lorsque nous sommes seuls et en route pour un voyage de quelques heures. L’idée de recevoir une fellation en voiture m’a toujours secrètement excité. Lorsqu’elle me l’a fait, alors que nous nous rendions à un brunch chez mes parents, j’étais littéralement renversé. J’ai éjaculé si rapidement! Ensuite, les expériences se sont multipliées, mais chaque fois dans des positions différentes. Je ne croyais pas qu’il était possible de faire autant de choses dans une voiture!»

Et les autres...

Quelques endroits ont également été nommés : sur un terrain de golf la nuit, dans la grande roue, dans un cinéma érotique, sur le capot d’une voiture, sous la pluie dans un parc, dans les toilettes d’une résidence lors d’un party, dans une cabine d’essayage...

Bref, quels que soient les exploits sexuels que vous tentiez, assurez-vous de toujours les faire en toute sécurité et en ne mettant en péril ni votre intégrité ou celle de votre partenaire ni celle de ceux qui risqueraient de vous surprendre! Car des conséquences fort graves saboteront à coup sûr tout le plaisir ressenti!