Marcus Johansson heureux dans le rôle de négligé

Le nouvel attaquant des Devils, Marcus Johansson, ne voit que de bons côtés à la transaction qui l’a fait passer de Washington au New Jersey.

«Honnêtement, je ne vois que des points positifs, a-t-il indiqué en conférence téléphonique, vendredi. Je pense que les Devils s’en vont dans la bonne direction. Je crois que nous misons sur une excellente équipe qui pourrait surprendre bien des gens. Ça ne me dérange pas d'être dans le rôle du négligé.»

S’il est heureux de la situation, Johansson ne s’attendait cependant pas d’être échangé.

«Je ne pensais pas changer d'adresse. Mais vous ne savez jamais vraiment ce qui peut arriver, surtout que plusieurs joueurs avaient besoin d'un nouveau contrat. C'est une occasion d'écrire un autre chapitre en famille et au hockey.»

Le salaire annuel de 4,6 millions $ de Johansson était devenu trop imposant sur la masse salariale des Capitals après les 62,4 millions $ consentis à Evgeny Kuznetsov.

Le directeur général Brian MacLellan l’a donc échangé aux Devils, le 2 juillet, contre un choix de deuxième tour et un de troisième tour en 2018.

Même si les Devils ont terminé au dernier rang dans l’Association de l’Est en 2016-2017, Johansson est convaincu qu’ils seront bien meilleurs la saison prochaine.

«J'ai hâte de jouer pour cette équipe. Si nous nous y prenons de la bonne façon, nous allons former une très bonne formation. Nous sommes forts et rapides, et c'est ainsi que j'aime jouer. J'ai hâte d'entreprendre la saison et d'apporter ma contribution à ce qui est construit ici.»

Âgé de 26 ans, Johansson a récolté 58 points (24 buts et 34 aides) en 82 matchs la saison dernière. En 501 rencontres depuis le début de sa carrière, l'attaquant de 6 pieds et un pouce a récolté 290 points.