Mauvaise odeur des pieds

Je vous écris au nom de ma petite fille et surtout pour l’aider à se débarrasser d’une vilaine odeur de pied qu’elle a et qui est due à la transpirant abondante dont elle est affectée. Il semble que quelqu’un ait déjà donné une recette miracle contre ce vilain problème dans votre Courrier. Quelle est-elle?

Un grand-père qui prend soin de sa petite-fille

Une recette miracle je n’en connais pas. Mais voici certaines lignes directrices : Se laver les pieds au moins une fois par jour avec de l’eau chaude et un savon antibactérien. Séchez-les avec le sèche-cheveux. Saupoudrez-les de poudre de talc, on mieux avec du bicarbonate de soude. Ne portez que des chaussettes de coton. Changez-en tous les jours, lavez-les à la main au même rythme, et une fois par semaine au lave-linge. Alternez le port d’au moins deux paires de chaussures, et mettez-y des copaux de cèdre pour les ranger.