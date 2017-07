Prières parmi les animaux...

Il y a longtemps qu’un « scandale » d’accommodements raisonnables lié à l’islam ne nous était pas tombé dessus. Environ dix ans. Le temps passe vite quand on ne mâchouille pas la même vieille savate.

Rappelons que la majorité des cas d’accommodements raisonnables qui ont fait la manchette au milieu des années 2000 n’en étaient pas. La prière à la cabane à sucre ou les vitres teintées du YMCA ne mettaient en cause que des entreprises et des lieux privés.

La laïcité, aussi difficile à comprendre qu’une équation d’Einstein, sépare l’Église et l’État, point à la ligne.

Privé | Public

Le Parc Safari, c’est privé. Les 900 musulmans rassemblés dimanche dernier ne se sont pas entraînés à l’AK-47, ils ont célébré une fête religieuse. C’est légal dans un pays libre. Par contre, toutes les communautés religieuses doivent savoir que les activités religieuses ostentatoires irritent le bon peuple du Québec.

Les uns ont le droit de prier. Les autres ont le droit de ne pas aimer ça. Et ce n’est pas qu’une affaire de musulmans.

Un intellectuel cosmopolite de ma connaissance me disait avoir cessé de fréquenter une plage près de Granby quand des chrétiens évangéliques ont commencé à se servir du lieu pour pratiquer des baptêmes de groupe. Il ressentait un malaise, même si ces gens n’enfreignaient aucune loi et n’embêtaient personne.

Légal | Illégal

Ce n’est pas parce qu’une chose est légale qu’elle est anodine.

Le chapitre montréalais de la Muslim Association of Canada (MAC), qui a organisé la fête au Parc Safari dimanche dernier, est un relais des Frères musulmans, cet organisme islamiste planétaire dont la mission est d’instaurer « des gouvernements religieux basés sur la loi islamique », pour citer Lamine Foura, l’animateur de Taxi Maghreb à Radio Centre-Ville.

Pour y arriver, ils utilisent la stratégie de la conquête à petits pas au lieu du terrorisme.

Les archives du site de la MAC affichent ses couleurs : « Grâce aux efforts d’Hassan Al-Banna (fondateur des Frères musulmans en 1928), l’islam a quitté le domaine de la dévotion personnelle pour entrer dans l’arène publique. » Ajoutant : « La MAC met ses programmes en place en organisant des événements... »

Une journée familiale en plein air, ponctuée d’un appel à la prière au moyen d’un porte-voix devenu minaret portatif pour l’occasion, quoi de plus sympa et rassembleur ? Qui va s’en plaindre, à part les racistes et les xénophobes ?

Et si les natifs hurlent, les islamistes pourront toujours crier à l’islamophobie et rappeler aux musulmans occidentaux que seuls leurs frères et sœurs en islam les comprennent, et que la communauté des croyants les attend. Une personne à la fois, s’il le faut.

Petit train va loin.

Eux | Nous

Pour les islamistes, tous les chemins mènent à La Mecque, même s’il faut tenir un événement au Parc Safari en chemin.

Leur barrer la route sans diaboliser les honnêtes gens, voilà notre défi.

Mais aussi longtemps que les militants de l’islam feront une promotion intempestive de la différence « islamique », à l’encontre du souhait de la majorité, cela sera perçu par la société d’accueil comme un refus d’intégration. Nature humaine oblige.