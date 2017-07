SONDAGE - Quelle est la Spice Girl préférée des Québécois?

C’est le samedi 8 juillet 2017 que l’on fêtera les 21 ans du single qui a fait connaitre les Spice Girls au monde entier : Wannabe.

Paru le 8 juillet 1996, le succès a rapidement envahi les ondes radio d’un océan à l’autre, incluant notre belle province du Québec. De nombreux groupes de mini Spice Girls se sont alors formés dans les cours d’écoles primaires québécoises. Au sein de ces bands improvisés, avec nos quatre autres amies hautes comme trois pommes, on devait faire un choix déchirant et s'associer avec la Spice Girl qui nous représentait le mieux. Grosse décision.

L’extravertie Mel B. ? La sportive Mel C. ? La mignonne Emma ? La chic Victoria ? Ou encore la rouquine Geri ? Le choix était difficile !

Afin de souligner l'anniversaire de l'une des chansons les plus marquantes du groupe et de savoir enfin quelle Spice Girl était véritablement la plus populaire au Québec, on vous invite à répondre au sondage ci-bas!