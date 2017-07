Une mère cool

Rosalie Bonenfant a vécu plusieurs aventures avec sa mère, la comédienne Mélanie Maynard.

« Lorsque j’étais petite, je demandais à ma mère de me discipliner au lieu d’être mon amie ! C’est avec elle que j’ai pris ma première brosse », plaisante la jeune femme de 21 ans.

Leur relation a d’ailleurs inspiré à Mélanie Maynard la pièce de théâtre d’été Pain blanc, mettant en scène un duo mère-fille à leur image.

« Les personnages nous ressemblent. Il y a la mère, une actrice intense, et ma mère est une femme rêveuse, qui a le bonheur facile. Il y a aussi la fille, plus réaliste, et je suis un peu plus terre à terre », explique Rosalie Bonenfant sur le tapis rouge du spectacle Rêveurs définitifs, au Théâtre Saint-Denis.