BASTIEN, Liliane Thérèse



À Scarborough, Ontario, le 24 juin 2017, est décédée Mme Liliane Bastien, à l'âge de 91 ans. Elle était la fille de feu Marie Anne Bergeron.Elle laisse dans le deuil ses soeurs Yolande (Gerd), Lorraine et son frère Guy (Georgette), et plusieurs neveux et nièces.L'inhumation aura lieu le 26 juillet à 11h au cimetière Hawthorn Dale, 15005, rue Sherbrooke Est, Montréal