LEDUC, Monique



Le 29 juin 2017, à l’âge de 68 ans, est décédée madame Monique Leduc, épouse de monsieur Claude Dinelle.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Brigitte (Jonathan) et Patrick, sa petite-fille Cordélia ainsi que sa mère Irma. Elle laisse également dans le deuil ses frères Michel, André, Jean-Pierre et Normand, ses soeurs Ginette, Johanne et Marie-Josée, ses beaux-frères et ses belles-soeurs, neveux et nièces ainsi qu’autres parents et amisLa famille recevra vos condoléances au:MCMASTERVILLE, QC J3G 0K5TEL : (450) 467-4780WWW.SALONDEMERS.COMle mercredi 12 juillet 2017 dès 13h. Une liturgie de la Parole sera célébrée ce même jour à 15h en la chapelle du complexe, suivie de la mise en niche au Mausolée du Jardin de la Vallée du Richelieu.