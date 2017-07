PARADIS (DICAIRE), Liette



À St-Eustache, le 4 juillet 2017, est décédée Mme Liette Dicaire, à l’âge de 86 ans, épouse de feu Roland Paradis.Elle laisse dans le deuil ses enfants Michel (Claudine), Danielle (Jean), Nathalie (Paul), sa petite-fille Jacynthe, son arrière-petit-fils Félix, ses soeurs Yolande et Suzanne, son frère Victor et leurs conjoint(e)s, de nombreux neveux, nièces et amis. Elle était la soeur de feu Marcelle, feu Marguerite, feu Henri, feu Maurice, feu Paul-Émile.Mme Liette Dicaire Paradis sera exposée le vendredi 14 juillet 2017 de 13h à 16h et 18h à 21h ainsi que le samedi 15 juillet 2017 dès 9h à la:DESROSIERS & FILS INC.10, DE MARTIGNY ESTST-JÉRÔMELes funérailles auront lieu le samedi 15 juillet 2017 à 11h en l’église Ste-Paule de la paroisse Bon Pasteur (920 rue Labelle, St-Jérôme, QC J7Z 5M5). L’inhumation suivra au cimetière de St-Jérôme.En sa mémoire, un don à la Fondation de l’Hôpital St-Eustache serait apprécié.