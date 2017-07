RIOUX, Pierrette née Lepire



À Montréal, le mercredi 5 juillet 2017 est décédée, à l'âge de 67 ans, Pierrette Lepire, épouse de feu Gérard Rioux.Elle laisse dans le deuil sa fille Nancy et son époux Miguel, ses petits-enfants Jennifer, Kenny et Elizabeth, ses frères et soeurs ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire:le vendredi 14 juillet 2017 de 14h à 21h et dès 8h le samedi.Les funérailles seront célébrées le samedi 15 juillet 2017 à 10h en l'église Ste-Colette, 11931 boul. Ste-Colette à Montréal-Nord.