WILLIAMSON, Guy



À Laval, le 29 juin 2017, est décédé à l’âge de 83 ans, M. Guy Williamson, époux de dame Suzanne Lambert, demeurant à Laval.Outre son épouse, M. Williamson laisse dans le deuil son fils François Williamson (Claudine Bourget), ses petits-enfants Alexandre et Sarah Williamson, ses frères et soeurs: Rubis, Charles, Robert, Percey, Thomas, Harvey et leur conjoint(e), ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Lambert, les enfants de son épouse: Daniel, Lyne, Suzye, Éric, leur conjoint(e) et enfants; ses neveux, nièces ainsi que de nombreux autres parents et amis.La crémation a eu lieu au crématorium Yves Houle.La famille sera présente en l’église de Notre-Dame-du-Bon-Conseil, le vendredi 14 juillet à compter de 14h pour rencontrer parents et amis et recevoir les marques de sympathie. Les funérailles suivront à 15h. Inhumation au cimetière paroissial.En lieu et place des fleurs, des dons à la Maison de Soins Palliatifs de Laval seraient appréciés.CENTRE FUNÉRAIRE YVES HOULETél.: 819-478-0222 / 1-800-561-2881Téléc.: 819-477-4289www.yveshoule.com