THERRIEN (née Bolduc)

Pauline



Au Centre Claude-David, le 1er juillet 2017, à l’âge de 84 ans, est décédée Mme Pauline Bolduc, épouse de feu M. Paul Therrien.Elle laisse dans le deuil sa fille Andrée et son fils Roma, ses frères et soeurs: Thérèse (feu Pamphile Blais), Rollande, Fernand (Yolande Côté), Madeleine (feu Omer Lacroix), Gabriel (Aline Vermette), ses beaux-frère et belles-soeurs, ses cousins et cousines, ses neveux et nièces, autres parents et amis.La famille recevra les condoléances en l’église St-Simon-St-Jude, 85 rue Sacré-Coeur, Charlemagne, QC le vendredi 14 juillet 2017 à 13h, suivi des funérailles à 14h.