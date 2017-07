LUSSIER, Bernard



C’est avec une immense tristesse que nous annonçons le décès de Bernard Lussier, survenu le 30 juin 2017, à l’âge de 87 ans.Il laisse dans le deuil sa conjointe Andrée Pillenière, ses enfants Louise Lussier (feu Luc Cousineau), Charles Lussier (Caroline Lavictoire), Sophie Lussier (feu David Zambon), leur mère Marguerite Brazeau-Lussier ainsi que ses deux petits enfants, Nicolas et Stella Lussier-Zambon, dont il était si fier.Il laisse également ses frères et soeurs, Robert (Louise Foisy), Madeleine (Fernand Cordeau), Suzanne (Jean-Claude Breton), Pierrette, Monique (feu Robert Lessard), Denis (Claudette Verreault) et Réal (Andrée McNabb) ainsi que de nombreux neveux et nièces.Il sera aussi regretté par les enfants de sa conjointe Andrée: Richard Filteau (Nathalie), Jean-Charles Filteau (Marie-Claude), Carole Filteau (André) et leurs enfants, Vincent, Ève, Samuel, ainsi que par de nombreux parents et amis.La famille accueillera parents et amis le vendredi 14 juillet de 13h à 17h et de 19h à 21h30 au complexe:Les funérailles auront lieu le samedi 15 juillet à 11h à l’église de La Visitation 1847 boul. Gouin Est, Montréal. La famille accueillera parents et amis dès 10h.