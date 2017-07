GIRARD, Réjeanne (née Martel)



À Laval, le 27 juin 2017, à l’âge de 94 ans est décédée madame Réjeanne Girard, épouse de feu Arsène Girard.Elle laisse dans le deuil ses enfants Daniel, Carole, Pascale et Dominique, ses petits-enfants Laurence, Audrey, Michaël et Maxime, ses arrière-petits-enfants Alec et Zack, ainsi que plusieurs parents et amis(es).La famille recevra les condoléances le mercredi 12 juillet 2017 à compter de 9h30 à la chapelle de l’église Bon-Pasteur et les funérailles seront célébrées à 10h30.