MC CLURE, Gilles



Le 27 juin 2017 est décédé, à l'âge de 90 ans, M. Gilles Mc Clure, époux de feu Mme Gilberte Lacasse.Il laisse dans le deuil ses enfants, Sylvie (Bruno), Roger (Agnès), Normand, France (Pierre), ainsi que ses soeurs, Gisèle et Georgette, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, parents et amis.Les enfants de M. Gilles Mc Clure accueilleront parents et amis pour la cérémonie le jeudi 13 juillet 2017 à 10h en la chapelle du complexe funéraire: