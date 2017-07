BEAULIEU, Denis



Au C.H. Pierre-Le Gardeur, le 3 juillet 2017, à l'âge de 72 ans, est décédé monsieur Denis Beaulieu, époux de madame Hélène Bonneau.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa soeur Lise, son frère Réal, ses beaux-frères et belles-soeurs: Aurélien Bonneau (Lorraine Côté), Méril Bonneau (Louise Côté), Angèle Bonneau (François Jalbert), Gabrielle Bonneau (Raynald Lavoie), Céline Bonneau (Gabriel Simard), Denise Bonneau (Raymond Truchon), Louise Bonneau (Charles Marier), ainsi que neveux et nièces. Outre sa famille, il laisse dans le deuil ses amis Christiane Tremblay, Georgette Huard, Jean-Pierre et Gisèle et de nombreux autres amis.La famille vous accueillera le samedi 15 juillet 2017 de 13h à 16h au:Des témoignages seront entendus ce même samedi en la chapelle à 16h.Sincères remerciements au département d'oncologie et au personnel du Centre hospitalier Pierre-Le Gardeur.Au lieu de fleurs, des dons à la Société canadienne du cancer ou à la Fondation Santé Sud de Lanaudière de l'hôpital Pierre-Le Gardeur seraient appréciés.