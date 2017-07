LÉVESQUE, Suzanne



Le 2 juillet 2017, à l'âge de 95 ans, est décédée Mme Suzanne Lévesque, épouse de feu Jean-Paul St-Amand.Elle laisse dans le deuil ses enfants Claude (Diane), Pierre (France) et Hélène (Michel), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le jeudi 13 juillet 2017 de 15h à 19h à la:suivi de la liturgie de la Parole à 19h en la chapelle de la résidence funéraire.