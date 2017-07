BEAUDOIN, Réal



Au CHSLD Heather de Rawdon, le dimanche 2 juillet 2017, est décédé M. Réal Beaudoin, à l'âge de 80 ans, époux de feu Thérèse Gaumond.Il laisse dans le deuil sa fille Louise (Sylvain Guilbault), ses petites-filles Audrey et Virginie, son frère et ses soeurs, sa compagne de vie Denise Morin, autres parents et amis.Une liturgie de la Parole aura lieu le vendredi 14 juillet à 13h en la chapelle du:3555, RUE METCALFERAWDONLe salon sera ouvert vendredi à partir de midi.Robert M. White 450-834-4222Un merci spécial au personnel du CHSLD Heather Rawdon pour les attentions et les bons soins prodigués durant les dernières années.