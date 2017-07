RICHARD, Michel



À la douce mémoire de Michel Richard, décédé le 29 juin à l’âge de 54 ans à Montréal, après un dur et courageux combat contre la maladie.Il laisse derrière lui ses deux tendres soeurs, Line et Linda, son chat adoré, ses cousins et cousines Claude, Pierrette, Raymond, Normand, Pierre, Yvon, Daniel, Carole, Georges, Anthony, Ronnie, John et Karen, ses neveux et nièces Marc, Chantal, Stephanie, Caitlin, Kayla, Cory, Michael et Jennifer, ainsi que de nombreux amis proches.Une veillée se tiendra le vendredi 4 août de 19h à 22h et le samedi 5 août de 9h à 11h, au salon:Le service aura lieu le samedi à 12h en l’église Notre-Dame-de-la-Consolata, 1700 rue Jean-Talon Est à Montréal. Famille et amis sont invités à se joindre à nous afin de partager tous ensemble de bons souvenirs de notre cher et regretté Michel.