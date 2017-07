SAUVAGEAU, Gaston



À Montréal, le mercredi 5 juillet 2017 est décédé, à l'âge de 85 ans, Gaston Sauvageau. Né à Grondines, il était l'époux de Lucienne Beaulieu.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Charles et Julie (Jocelyn Tremblay), ses petits-enfants Mathieu, Justine et Maxime, ses soeurs Jeanne d'Arc, Madeleine, Soeur Rachel O.S.U., Colette (Claude St-Pierre), Soeur Denise S.S.C.M., sa belle-soeur Suzanne Sinotte ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire:le vendredi 14 juillet 2017 de 18h à 21h et le samedi 15 juillet dès 9h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 11h en la chapelle du complexe.