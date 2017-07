TURCOTTE, Denise



Madame Denise Turcotte est décédée paisiblement le 30 juin 2017.Elle laisse dans le deuil ses enfants Ginette, Normand et Lisette et sa petite-fille Lucie, ainsi que plusieurs amis.La famille recevra les condoléances le mardi 11 juillet de 13h et 14h30 au:4525, CH. DE LA CÔTE-DES-NEIGESMONTRÉAL, QC H3V 1E7suivi du service en la chapelle du centre à 14h30.