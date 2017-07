LESSARD, Jacqueline



À St-Jérôme, le 27 juin 2017, à l'âge de 92 ans, est décédée Mme Jacqueline Lessard, prédécédée de son époux M. Roméo Dulude et de son fils Robert Dulude.Elle laisse dans le deuil son frère Marcel (Margot), ses neveux, nièces et autres parents et amis.La famille vous accueillera à la, le jeudi 13 juillet 2017 à 10h30, suivi de l'inhumation des cendres à 11h30.SECTEUR RIVE-NORDPROPRIÉTAIRE PATRICK LAJEUNESSE514-770-9770 www.salonlfc.com