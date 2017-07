Bertrand, Denis





À St-Jérôme, le 5 juillet 2017, est décédé à l’âge de 77 ans, M. Denis Bertrand, conjoint de Mme Jocelyne St-Vincent.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses enfants Manon, Chantal (Luc Vallières), Stéphane (Sylvie Lalande), Lucie (Sylvain Miron), Jacinthe et Roger (Guylaine Fortier), ses quatorze petits-enfants, ses sept arrière-petits-enfants, son frère Guy (Annette Debien) et ses soeurs Carmen (feu André Léveillé) et Jeannine (Réjean Gauthier).Il laisse également dans le deuil les deux enfants de sa conjointe Patrice Bouvrette et Jean-François Bouvrette (Pascale Dagenais), les quatre petits-enfants de sa conjointe, ses employés, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le vendredi 14 juillet 2017 de 14h à 17h et de 19h à 22h ainsi que le samedi 15 juillet 2017, jour des funérailles, à compter de 9h au salon de la400, PLACE CURÉ-LABELLEST-JÉRÔME, QC J7Z 5L3www.maisontrudel.comLes funérailles seront célébrées en l’église St-Antoine à 11h, suivies de l’inhumation au cimetière de St-Jérôme.