MÉNARD, Marie-Anna



Le 4 juillet 2017, à l’âge de 92 ans, est décédée Mme Marie-Anna Ménard, épouse aimante de feu M. Léandre Fortier pendant 63 ans, benjamine et dernière représentante de sa famille.Elle laisse dans le deuil, ses enfants, François (Nicole Lemay), Gilles (Charlotte Trottier), Suzanne (Jean Voisine), Renaud (Nicole Voisine) et Robert (Lourdes Navarro), ses petits-enfants Alexis et Joëlle, Hugo et Élise, Laurence et Evelyne, Laurianne et Alexandre, ses cinq arrière-petits-enfants, ainsi que de nombreux autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances en l’église de St-Basile-le-Grand, 205, rue Principale, St-Basile-le-Grand, le samedi 15 juillet 2017 dès 10h. Les funérailles suivront à 11h.Tél.: (450) 467-4780 - Téléc.: (450) 467-9468 www.salondemers.com