HINSE, Robert



À l’hôpital Maisonneuve-Rosemont, le 24 juin 2017, à l’âge de 93 ans, est décédé M. Robert Hinse, époux de feu Mme Georgiana Arsenault, et conjoint de feu Mme Andréa Van Bogaert, fils de feu Mme Maria Paradis et de feu M. Philippe Hinse. Il demeurait à Montréal.Il laisse dans le deuil sa fille Murielle; ses fils Jean-Robert (Maria Mignacca) et Roger (Loraine Cloutier); ses petits-enfants; ses arrière-petits-enfants; sa soeur Irène (Bertrand Lavigne); sa belle-soeur Marguerite Bourdages de la famille Arsenault.La famille tient à remercier le personnel du 2e étage du CHSLD Nicolet pour leur attention et leurs bons soins.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons faits en sa mémoire à la Société de recherche sur le cancer.www.societederecherchesurlecancer.ca/page.aspx?pid=1781La famille recevra les condoléances à la:le dimanche 16 juillet 2017 à compter de 13h. Une liturgie de la Parole suivra dès 15h, en la chapelle de la résidence funéraire.