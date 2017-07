PRÉFONTAINE, Guy



Le 28 juin 2017, à l’âge de 81 ans, est décédé M. Guy Préfontaine, époux de feu Mme Odette Lapensée.Il laisse dans le deuil, ses enfants, Mario, Johanne (Serge), Danielle (Réal) et Marilyne (Mathieu), ses petits-enfants, Martin, Michaël (Caroline), Maxime (Maude), Karine (Timothé), Kevin (Kathrina), Antoine et Alexis, ses arrière-petits-enfants, Émile, Louis, Charles et William, ses frères Réal (Georgette) et Jean-Paul (Anne-Marie), sa belle-soeur Georgette, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra vos condoléances au:McMASTERVILLE, QC J3G 0K5Tél: (450) 467-4780 www.salondemers.comle samedi 15 juillet 2017 de 9h à 12h et de 14h à 16h. Une liturgie suivra en la chapelle du complexe à 16h.