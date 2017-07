PLOUFFE, Mario



À L'Épiphanie, le 23 juin 2017, à l'âge de 54 ans, est décédé M. Mario Plouffe, fils de feu M. René Plouffe et de feu Mme Lucille Joly.Il laisse dans le deuil son frère Pierre (Martine), ses oncles et tantes, son neveu Tommy (Jessie), sa nièce Jacynthe, sa petite-nièce Alice ainsi que plusieurs autres parents et amis, particulièrement Huguette Riquier.Il repose maintenant au cimetière de L'Épiphanie; la liturgie de la Parole et l'inhumation ayant eu lieu dans la plus stricte intimité.5, RUE LEBANC, L'ÉPIPHANIE