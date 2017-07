Célébrer avec ses fans

Cette année, c’est entouré de ses fans que Michel Louvain fêtera son anniversaire. Pour une toute première fois en carrière, il soufflera ses bougies sur scène, en chantant les succès qui ont jalonné son impressionnante carrière. Et Québec était l’endroit le mieux désigné pour ces célébrations. « C’est là que tout a vraiment commencé », rappelle le chanteur.

Les fans connaissent la petite ­histoire ; c’est à Laval, en 1957, que Michel ­Poulain est devenu Michel Louvain, démarrant ainsi ce qui allait être une longue et fructueuse carrière.

Mais ce n’est qu’à Québec, l’année suivante, que sa carrière allait réellement démarrer. Elle est montée en flèche, grâce aux airs de Buenas Noches Mi Amor qu’il livrait, soir après soir, sur la scène du Capitole.

« La gloire est vraiment arrivée quand je suis arrivé à Québec. C’est là-bas que les gens ont réellement découvert le p’tit gars aux cheveux de Brylcreem », se souvient le chanteur, sourire en coin.

Sa première émeute

C’est également dans la Vieille ­Capitale qu’il a connu – et causé – sa toute première émeute. Michel Louvain s’en souvient comme si c’était hier, de cette soirée au Palais Montcalm qui s’est terminée dans l’hystérie.

« Toutes les issues étaient bloquées. Les petites filles criaient “Michel !, ­Michel !”, c’était la folie. J’ai dû sortir par le toit », se remémore-t-il.

« Ils ont dû faire venir un camion de pompier ; ils ont déployé l’échelle pour me faire descendre. Une fois reconduit à mon hôtel, le directeur de police m’a interdit de sortir de ma chambre pour le reste de la soirée. C’était vraiment fou », poursuit-il.

Le Palais Montcalm sera d’ailleurs utilisé en toile de fond, sur la scène, pour sa prestation au Festival d’été de Québec, Un clin d’œil à cet événement.

Bien entouré

C’est donc sur la Place d’Youville que Michel Louvain célébrera ses 80 printemps mercredi soir, sur le coup de 21 h 10. Au programme, une version bonifiée de son concert 60 ans de bonheur avec vous, qu’il promène à travers la province depuis plus d’un an.

Les fans pourront donc entendre les Lison, Sylvie et autres Dame en bleu qui ont permis à sa carrière de franchir le cap des six décennies.

Mais il ne sera pas seul. Le chanteur a tenu à s’entourer d’artistes qu’il affectionne particulièrement pour défoncer en grand cette nouvelle décennie.

Marie-Ève Janvier, Brigitte Boisjoli, Paul Daraîche, Ludovick Bourgeois et son père, Patrick Bourgeois, prendront part aux célébrations. D’autres invités surprises se joindront également à la fête.

« C’est la toute première fois que je chante le jour de ma fête. Alors je voulais me gâter », ricane Michel Louvain.

Michel Louvain se produira mercredi soir sur la Place d’Youville de Québec. Il sera également en spectacle à la Place des Arts de Montréal, le 25 novembre prochain.

Michel Louvain vu par ses invités

À quelques jours du spectacle de Michel Louvain au Festival d’été de Québec, Le Journal s’est entretenu avec ses invités, histoire de redécouvrir le chanteur à travers leur regard.

Photo Agence QMI, TOMA ICZKOVITS

« Ce qui me marque de ­Michel, c’est son grand respect envers les gens qui l’ont mis au monde, son public, qu’il prend constamment le temps d’honorer. Je l’ai vu souvent avec eux, il est patient, intéressé et très généreux, et c’est important de le faire. Il y a beaucoup de sincérité dans sa relation avec son public et je prends ça en exemple.

«J’ai partagé sa loge au festival Juste pour rire [en 2013] quand il a fait son célèbre Gangnam Style, je me cachais dans la mascotte en panda ! Je vais briser le mystère, mais on s’est retrouvé en sous-vêtement, dans la loge, en s’habillant, en riant et en jasant ensemble. Cette anecdote me fait sourire chaque fois que j’y pense !»

— Patrick Bourgeois

Photo courtoisie, OSA IMAGES ET TVA

«J’ai eu ma première blonde à 13 ans et la chanson Un certain sourire était notre chanson d’amour. Chaque fois que je l’entends, je repense à cette période de ma vie !

«Moi, j’ai connu le Michel Louvain qui, dans ma jeunesse, était complètement adulé du public. Il était vraiment l’idole de tout le monde, c’était impressionnant à voir. Pour moi, il représente un grand homme qui a su durer, sans jamais s’éloigner de ce qu’il est, malgré cette très grande popularité. Michel, c’est un grand travailleur, un homme qui n’a jamais lâché, qui se retroussait les manches et ce n’est pas un hasard qu’il soit encore là aujourd’hui... La reconnaissance qu’il reçoit aujourd’hui, c’est vraiment mérité !»

— Paul Daraîche

Photo Agence QMI, Frédéric Auclair

«Il n’y avait que Michel ­Louvain pour me faire sortir de mon congé de maternité ! J’ai accouché plus tard que prévu, je voyais le mois de juin passer et je me disais : “Viens pas me dire que je ne pourrai pas aller chanter avec Michel”. Je suis tellement privilégiée qu’il m’ait choisie pour en faire partie, il est ami avec les plus grandes voix du Québec et il m’a choisie moi !

« Michel représente pour moi la bienveillance, l’élégance et je ne parle pas seulement des plis dans ses pantalons ou de ses boutons de manchettes assortis, mais aussi et surtout dans son attitude toujours extrêmement gentille envers les gens. Il est le parfait grand-papa que tous les gens de ma génération rêvent d’avoir. C’est notre Tony Benett à nous, et il n’a rien à lui envier en plus !»

— Brigitte Boisjoli

Photo MARTIN ALARIE

«Mon père a eu l’occasion de le côtoyer à quelques reprises alors j’ai souvent entendu parler de ce grand homme. Quand l’équipe m’a approché pour chanter lors du spectacle du Festival d’été de Québec, c’est vraiment avec joie que j’ai accepté. De pouvoir participer au 80e anniversaire de Michel Louvain, c’est un honneur.»

— Ludovick Bourgeois

Photo Martin Alarie

«La dame en bleu demeure pour moi son plus grand succès. Jean-François l’a interprété sur l’album Ils chantent Louvain, lui rendant hommage, et je l’écoute souvent en voiture. J’ai un souvenir bien précis de ma jeunesse quand Musicophonie, la troupe de chanteurs bénévoles de mes parents, l’avait interprétée en spectacle.

«La dernière fois que j’ai chanté avec lui, c’était lors d’un spectacle avec les Forever Gentlemen, à la Place des Arts. Je faisais un duo en surprise avec lui, pour le public, et je dois avouer que ce fut l’un des moments, dans ma carrière, dont je me souviendrai le plus. Sa générosité sur scène m’avait énormément impressionnée et j’y repense encore souvent. Il est l’incarnation de l’élégance. Il est une icône et j’ai un très grand respect pour lui, car il a su traverser le temps mieux que personne.»

— Marie-Ève Janvier