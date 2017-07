Conduite manuelle ou assistée

De tous les accessoires que peuvent contenir une embarcation, mis à part le sonar et le GPS, celui qui est le plus utile est sans contredit le moteur électrique. Il nous permet une approche à pas feutrés vers les sites visés.

Lorsqu’on parle de ces petits engins qui sont alimentés par l’énergie d’une batterie à cycles prolongés, plus de 95 % des adeptes font automatiquement référence aux modèles qu’on installe sur le tableau arrière d’une chaloupe. Il est vrai que ces derniers sont très abordables et faciles d’utilisation.

Sur l’eau

Si vous avez déjà conduit un de ces moteurs électriques qu’on dirige avec une main, vous vous souvenez certainement des pénibles expériences vécues lorsque le vent soufflait énergiquement. Vous aviez beau travailler d’arrache-pied pour garder le cap, mais vous étiez toujours déporté d’un côté ou de l’autre. Vous deviez donc continuellement corriger votre course afin de ne pas trop zigzaguer. Ce genre de phénomène déplaisant est quasi inévitable, à moins que votre petit moteur soit très puissant. En fait, en propulsant l’embarcation par l’arrière, le vent à une emprise totale sur la portion avant et il peut lui faire changer de direction à sa guise.

Les bateaux qui sont dotés d’une motorisation électrique frontale n’ont pas ce genre de problème. L’engin ne pousse pas la coque, il la tire vers l’avant sur un axe linéaire. Même s’il vente à écorner les bœufs, c’est le devant qui mène. L’arrière peu donc valser autant qu’il le désire, cela n’a pas d’incidence sur la direction.

Amélioration

Au début des années 1970, avec la venue des premiers gros tournois de pêche américains à l’achigan, on a vu apparaître sur le marché des moteurs électriques qu’on installait sur la proue. Ce qui était révolutionnaire, c’est que le pêcheur avait les mains libres pour pêcher. Il conduisait son embarcation en appuyant simplement sur une pédale mécanique. En appliquant une pression vers l’avant, il faisait légèrement basculer la pédale et le moteur tournait à gauche et vice-versa.

Au cours des cinq décennies suivantes, ce genre d’engin est devenu beaucoup plus performant. Leur principale qualité est leur temps de réaction. Dès qu’on appuie sur la pédale, le câble l’entraîne instantanément dans la direction souhaitée.

Les adeptes de pêche à l’achigan et au brochet, qui doivent naviguer dans des eaux où la végétation abonde, préfèrent habituellement ce type de technologie.

Changement significatif

À la fin des années 1980, on a vu apparaître les premières conduites assistées. Avec une simple pression du pied et sans aucun effort, le moteur est entraîné dans la direction désirée.

En 1991, la compagnie Minn Kota a innové avec la fonction AutoPilot. Lorsque le pêcheur active cette commande, une boussole enregistre le cap à suivre et le moteur progresse vers la direction souhaitée.

J’ai personnellement essayé un de ces moteurs et j’ai été impressionné. Ils étaient géniaux pour faire de la pêche à la traîne, en ligne droite, d’un point vers un autre.

Ce qui m’avait moins plu, c’était le temps de réponse pour que le moteur tourne. Il fallait aussi savoir que contrairement aux modèles mécaniques qui pivotent grâce à la pression du pied sur la pédale, les conduites assistées sont plus énergivores, car chaque fois qu’elles tournent, elles consomment l’énergie de la batterie.

Révolutions technologiques

Jusqu’à l’année dernière, je croyais que seuls les modèles mécaniques pouvaient répondre à mes besoins de pêcheur.

Dans ce domaine précis, il n’y a que deux géants qui compétitionnent et rivalisent d’ingéniosité. Il s’agit de Motor Guide et de Minn Kota. Pour être bien franc avec vous, au cours des deux dernières décennies, j’ai vu une foule d’innovations être présentées, mais comme elles ne touchaient que le monde des conduites assistées, je ne m’y intéressais pas vraiment.

Au printemps 2016, un de mes copains a acheté un Xi5 de Motor Guide. Entre vous et moi, je lui avais dit qu’il regretterait ce genre de mécanisme automatisé, car il favorisait sensiblement les mêmes techniques de pêche que moi et qu’il serait mieux avec un X5.

Comme plusieurs autres modèles, ce moteur utilise la technologie GPS. Au début de la journée, nous avons jiggé la grise. Dès qu’il en voyait une sur l’écran de son sonar, il appuyait sur la fonction d’ancrage. Puis, comme par magie, l’embarcation freinait sa course, s’immobilisait et nous ramenait au-dessus de l’action. Il est même possible d’enregistrer huit spots de la sorte et chaque fois qu’on revient aux alentours, il nous guide directement au site. Il y a aussi un bouton qui se nomme Jog, qui permet à l’utilisateur de bouger de quelques mètres de sa position d’ancrage afin d’explorer les environs. On peut effectuer jusqu’à huit trajets, les mettre en mémoire et demander au Xi5 de nous refaire passer aux mêmes endroits et ce, même s’il y a beaucoup de bifurcations. On peut aussi pointer un cap et le suivre en ligne droite, varier les vitesses, etc.

Bref ce genre de moteur est totalement génial. Chapeau aux manufacturiers pour tous les changements significatifs et effectifs apportés.