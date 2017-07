FOURNIER, Caroline



À Laval, le 4 juillet dernier, à l’âge de 55 ans, Caroline nous a quittés.Elle laisse dans le deuil sa mère Marguerite Marquis et feu Jules Fournier, sa soeur Lise (Corinne Leroy), ses frères Michel (Francine Marcotte) et Denis (Ginette Gaulin), ainsi que plusieurs parents et amis dont madame Sarah Petiote, son ami de coeur Marc, sa grande amie Francine ainsi que tous ses autres amis de sa résidence.La famille tient à remercier particulièrement le Dr Mongeon et le Dre Chaix ainsi que toute l’équipe de l’Institut de Cardiologie de Montréal pour leur humanisme et professionnalisme. Nous tenons également à remercier le Dr Roy, le Dr Dahan et le Dr Gosselin ainsi que toute l’équipe des soins intensifs du l’Hôpital Cité de la Santé à Laval.La famille vous accueillera au complexe funéraire:le lundi 10 juillet 2017 de 14h à 17h. Une cérémonie y aura lieu au salon même à 17h.Des dons à l’Institut de Cardiologie de Montréal seraient appréciés.