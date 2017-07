HUGRON, Laurent



À Dollard-des-Ormeaux, le 2 juillet 2017, à l'âge de 70 ans, est décédé Monsieur Laurent Hugron, époux de Madame Carole Thivierge.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Pascal, Philippe (Mélanie) et Patrice, ses petits-enfants Milan, Raphaëlle et Théodore, sa soeur Mariette, son frère Bernard (Claire), ses beaux-frères Michel et Donald (Giovanna), ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 15 juillet 2017 de 13h à 16h au complexe funéraire:Une réunion de prières aura lieu ce même jour à 16h en la chapelle du complexe.Au lieu de fleurs, un don à la Société de recherche sur le cancer serait apprécié en la mémoire de Laurent Hugron.