CASTONGUAY (Poirier)

Francine



À Boucherville, entourée de l’amour des siens, le 6 juillet 2017, à l’âge de 70 ans, est décédée Mme Francine Poirier, épouse de M. Jacques Castonguay.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants François (Martine Sarrazin), Caroline (Frédéric Valois), Martin (Brigitte Quézel) et Annie (Samuel Bérubé), ses petits-enfants Clara, Emma, Félix et Édouard, ses frères, ses soeurs, ses beaux-frères, ses belles-soeurs, ses neveux, nièces, ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra vos condoléances au:À l’est de MontarvilleSortie 19 de la Route 132BOUCHERVILLE QC J4B 6B6cfpierretetreault@videotron.caTél.: (450) 655-6036 - Téléc.: (450) 655-0941Le mardi 11 juillet de 14h à 17h et de 19h à 22h, le mercredi 12 juillet de 9h à 10h30.Les funérailles auront lieu le mercredi 12 juillet à 11h, en l’église Sainte-Famille, 560 boul. Marie-Victorin, Boucherville et de là au cimetière de Boucherville.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Lajemmerais de Varennes ou à la Société canadienne du cancer.