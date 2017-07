RÉMILLARD, Daniel



À Drummondville, le mercredi 21 juin 2017 est décédé, à l'âge de 60 ans, Daniel Rémillard, fils de feu Jean Rémillard.Il laisse dans le deuil sa conjointe Sonia, sa mère Andrée (Claude), son frère Yves et son neveu Kevin (Natacha), ses cousins et cousines ainsi qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire:le samedi 15 juillet 2017 à compter de 13h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 14h, en la chapelle du complexe.