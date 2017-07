PAQUETTE, Claude



De Mascouche, le 5 juillet 2017, à l'âge de 64 ans, est décédé M. Claude Paquette, époux de Mme Linda Roche.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa mère Jacqueline, ses fils Sébastien (Karine) et Jonathan, son frère Pierre, sa soeur Francine (Jean-Marc), ses neveux Maxime et Éric, beaux-frères et belles-soeurs, ainsi que plusieurs autres parents et amis.Les funérailles auront lieu en l'église St-Henri, située au 3000, boul. Ste-Marie à Mascouche, le samedi 15 juillet à 11h. La famille sera présente dès 10h pour recevoir vos condoléances.Au lieu de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à Myélome Canada http://myeloma.ca/fr ou à la Fondation de l'Hôpital Pierre-Le Gardeur.