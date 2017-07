HANLIN, James



Le mercredi 5 juillet 2017, à l’âge de 84 ans, est décédé monsieur James Hanlin, de Terrasse-Vaudreuil.Il laisse dans le deuil son épouse Philomène Parisi, ses deux enfants Steve et Chantal (Harold), ses six petits-enfants Sarah-Jade, Tristan, Justin, Nicolas, Marc-André et Arianne, ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces, ainsi que ses nombreux amis. Il est parti rejoindre son fils Pierre (feu Sylvie).La famille accueillera parents et amis, en présence des cendres, aux:28, ST-MICHELVAUDREUIL-DORION450-455-3131 - www.aubryetfils.comle mercredi 12 juillet 2017 de 19h à 21h. Ouverture du salon le jeudi 13 juillet, dès 9h30.Les funérailles auront lieu le jeudi 13 juillet 2017 à 11h, en l’église Saint-Michel de Vaudreuil-Dorion.Au lieu de fleurs, des dons à la Résidence de soins palliatifs de l’Ouest-de-l’Île seraient grandement appréciés.