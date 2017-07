Il traverse l’océan Pacifique «sur le pouce» en bateau

Faire de l’autostop sur le bord des autoroutes est une activité assez connue, mais en faire en pleine mer l’est beaucoup moins. C’est pourtant le moyen qu’a choisi un Montréalais pour traverser l’océan Pacifique.

« Ce n’est pas toujours facile, même que j’ai cru plusieurs fois que je n’irais pas plus loin », confie Guillaume Beaudoin depuis Tahiti, où il se trouve présentement.

Ce voyage doit permettre à l’homme de 34 ans de réaliser des capsules qui présenteront des moyens utilisés par les habitants de ces petites îles pour s’adapter aux effets des changements climatiques.

Photo courtoisie

« On l’oublie souvent, mais ce sont eux qui sont les plus affectés par les changements climatiques avec la montée des eaux et le blanchissement des coraux », explique-t-il.

Plusieurs moyens existent pour trouver des navires prêts à embarquer un matelot supplémentaire, explique Guillaume Beaudoin, qui réalise des émissions de télévision dans la vie de tous les jours.

Internet est son meilleur ami. Notamment les sites qui répertorient les capitaines de bateaux à la recherche de personnel. Sinon, il se promène dans les marinas, parle aux propriétaires de bateaux ou offre ses services par le biais d’annonces qu’il épingle sur des babillards.

Yacht luxueux

« Le mieux, c’est de commencer au Panama ou au Mexique, parce qu’il y a beaucoup d’Européens qui passent par là avant de traverser le Pacifique », explique Guillaume Beaudoin.

Guillaume a pris le large à bord d’un luxueux yacht de 65 pieds en mars dernier. Depuis, il a embarqué sur deux autres navires, dont un cargo qui transportait des habitants entre l’archipel des îles Tuamotu et Tahiti.

Photo courtoisie

« On devait être huit pour chaque lit, il y avait des coquerelles qui se promenaient sur le pont du bateau », raconte-t-il en précisant que cette expérience lui avait tout de même permis de connaître les gens de la place.

Pour son voyage, Guillaume Beaudoin traîne avec lui quatre gros sacs qui contiennent le matériel pour faire ses films, dont deux drones et une planche à roulettes pour se déplacer sur la terre ferme.

« En mer, ça ne pose pas trop problème, mais dès que je débarque je me dépêche de trouver un endroit pour laisser mes sacs », rigole-t-il.

Il prévoit rentrer à Montréal d’ici novembre, avant que débute la saison des cyclones.