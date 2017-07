James Harden décroche le plus gros contrat de l’histoire de la NBA

La vedette des Rockets de Houston James Harden a décroché, samedi, la prolongation de contrat la plus lucrative de l'histoire de la NBA.

Harden a accepté de signer une entente de quatre ans d'une valeur de 169,2 millions $, ce qui devrait lui permettre de toucher en moyenne un salaire de 42,3 millions $, selon le réseau ESPN.

«Je suis heureux d'annoncer que nous sommes parvenus à un accord avec James Harden sur une extension de contrat à long terme, a déclaré le propriétaire des Rockets Leslie Alexander dans un communiqué publié par les Rockets. Depuis son arrivée à Houston, James a montré une incroyable éthique de travail, le désir de gagner et la passion d'être le meilleur qui en a fait une des vedettes les plus extraordinaires et les plus talentueuses de l'histoire de la NBA.»

L’entente s'ajoute aux deux années restantes de son contrat actuel qui lui rapporteront 59 millions $. C'est donc dire qu'Harden gagnera pas moins de 228 millions $ au cours des six prochaines campagnes, pour une moyenne annuelle de 38 millions $.

«Houston est ma maison, a déclaré Harden. Le propriétaire Leslie Alexander a montré qu'il s'engageait pleinement pour gagner et mes coéquipiers et moi allons continuer à travailler pour nous améliorer et concourir pour le titre.»

Durant la précédente campagne, le numéro 13 des Rockets a connu la meilleure saison de sa carrière avec une moyenne par match de 29,1 points, 11,2 mentions d’aides et 8,1 rebonds. Il a aussi terminé deuxième dans le vote pour le titre du joueur par excellence en 2017, décroché par Russell Westbrook.