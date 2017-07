La Fureur des milléniaux

Si on vous dit qu’un acteur oscarisé anime dorénavant un quiz à FOX, les mots « carrière en chute libre » vous viendront assurément à l’esprit. Mais que cela ne vous empêche pas de jeter un œil à Beat Shazam, un nouveau jeu télévisé qui défie ses participants en testant leurs connaissances musicales.

Entrée en ondes au mois de mai, l’émission produite par Mark Burnett (Survivor, The Voice) rallie un peu plus de 3 millions d’Américains chaque jeudi soir. Certes, il ne s’agit pas de cotes d’écoute impressionnantes. Mais il faut se rappeler que c’est l’été et qu’il s’agit de FOX, la moins populaire des chaînes généralistes aux États-Unis.

Le concept du jeu n’est pas sorcier. Vous connaissez Shazam, cette application de reconnaissance musicale qu’on trouve sur tout bon téléphone intelligent et qu’on utilise chaque fois qu’on veut connaître le titre d’une chanson qui passe à la radio ? Comme son nom l’indique, les participants de Beat Shazam doivent battre le logiciel de vitesse en devinant d’où proviennent les extraits de chanson présentés durant l’émission.

Des machines

Trois équipes de deux mélomanes s’affrontent chaque semaine. Mais un seul participant peut passer au tour final et espérer remporter la cagnotte de 1 million $ US.

Les participants sont, bien ­entendu, des machines de guerre capables d’identifier un morceau après quelques accords de guitare seulement. Peu importe le genre musical en vedette, ils répondent à l’appel. Rock, pop, country, soul, hip-hop... Aucun style n’est à leur épreuve ! Le mois dernier, un tandem de Nashville n’a échappé que deux ­questions durant 60 minutes.

Mais puisqu’on parle d’un quiz ­américain à heure de grande écoute, les concurrents choisis ne sont pas ­seulement des juke-box ambulants, ils sont dégourdis, expressifs et adorent visiblement le feu des projecteurs.

Foxx à FOX

Quant à Jamie Foxx, il fait du bon boulot aux commandes du jeu. ­Récipiendaire de l’Oscar du meilleur acteur en 2004 pour Ray, le comédien de 49 ans ne semble pas regretter l’époque où Hollywood était à ses pieds. ­Chaleureux, drôle et charismatique, il anime avec aisance.

Est-ce que Beat Shazam pourrait atterrir au Québec ? Il est encore trop tôt pour répondre à cette ­question, mais puisqu’aucun jeu musical n’est ­présentement en ondes, tout est ­possible. Les « milléniaux » pourraient ainsi avoir une nouvelle version de leur Fureur d’autrefois.

FOX présente Beat Shazam les jeudis soir à 20 h.