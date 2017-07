La musique britannique de Adele à Zeppelin

L’invasion britannique est loin d’être terminée. Et elle s’apprête à prendre la route du Québec avec Britishow, une nouvelle revue musicale faisant revivre les plus grands succès d’Angleterre, des Rolling Stones à Adele, en passant par les Beatles, Led Zeppelin et Amy Winehouse.

« On oublie parfois l’impact ­musical qu’a eu le Royaume-Uni sur le monde entier. Mais d’avoir toutes ces ­chansons réunies dans une même soirée ­permet de mieux le réaliser », souligne Marc-­André Fortin, l’un des quatre ­interprètes de ce spectacle.

Accompagné de Renee Wilkin, Pascal Dufour et Yvan Pedneault, il ­revisitera chaque soir plus d’une centaine de ­chansons. Certaines seront offertes dans leur intégralité, d’autres en version abrégée ou en medley.

L’enrobage visuel de la tournée permettra également aux spectateurs de remettre en contexte les hits qu’ils ­redécouvriront sur scène. Les projections offriront différentes informations quant à l’origine des titres, notamment le nom des interprètes originaux.

« On en fait notre propre interprétation ; on n’essaie pas d’imiter ou de ­personnifier les artistes originaux. Les gens vont pouvoir apprécier nos versions, sans être distraits en se demandant d’où vient une chanson, ou qui la chantait à l’époque » , souligne Renee Wilkin.

Souvenirs à profusion

Les répétitions permettent d’ores et déjà à l’équipe de Britishow de ­replonger dans leurs souvenirs ; les hits des Spice Girls ont marqué l’enfance de Renee Wilkin, ceux des Beatles ont ­animé les réunions familiales de Marc-André Fortin.

« C’est tout un privilège de faire revivre ces souvenirs aux gens dans la salle, soir après soir. Ce sont de grandes et belles chansons hyper connues, donc c’est évident qu’elles vont leur rappeler des événements ou des personnes de leur passé », raconte Marc-André Fortin.

Et il sait de quoi il parle. Depuis ­maintenant deux ans, le chanteur ­sillonne la province avec American Story Show, une revue musicale se concentrant sur les chansons ayant forgé l’histoire américaine. L’aventure se poursuit d’ailleurs, des dates étant prévues jusqu’en décembre.

L’expérience Britishow aura-t-elle une telle longévité ? Il est évidemment trop tôt pour le prévoir. Mais les interprètes sont prêts à la suivre.

« On a déjà plusieurs dates de prévues et, évidemment, on espère que d’autres s’ajouteront. Mais tout va dépendre de la réaction du public. Alors on se croise les doigts » , conclut Renee Wilkin.

La tournée Britishow s’amorcera le 14 juillet à la salle Lionel-Groulx de Sainte-Thérèse. Elle s’arrêtera au Théâtre St-Denis de Montréal du 12 au 14 octobre.