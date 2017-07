À quelques jours de son 80e anniversaire, Michel Louvain dresse ses bilans. Il célèbre cette année 60 années de carrière. Sa célèbre Dame en bleu en a 40. Le chanteur sourit avec satisfaction. « Je peux partir demain et j’aurai eu une belle vie », avance-t-il, serein.

«La vie m’a tellement gâté. Et, ce qui est le plus merveilleux, c’est qu’elle continue à le faire. Je remercie Dieu chaque jour pour tout ce qu’il me donne », ajoute Michel Louvain.