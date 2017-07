Le feu brûle toujours

Voilà presque 40 ans que les membres du célèbre duo malien ont uni leurs destinées, sur scène comme dans la vie. Depuis, ils ont eu la chance de faire le tour du monde plus d’une fois, grâce à leur musique. Dépassés, Amadou et Mariam ? Certainement pas. Le couple nous prépare même un nouvel album pour la rentrée.

La venue au Québec des musiciens, qui se produiront dans le cadre de Nuits d’Afrique et du Festival d’été de Québec, le 13 et 14 juillet, ne pourrait mieux adonner. En plus d’accueillir de la grande visite, leurs fans auront droit à un avant-goût de La confusion, opus dont la sortie est prévue pour ­septembre.

« Comme le nouvel album va sortir bientôt, nous allons présenter six ou sept nouveaux morceaux, sur scène », a indiqué Amadou, lors d’une entrevue téléphonique accordée au Journal.

Parmi elles, le premier extrait Bofou Safou, chanson qui se retrouve sur un EP du même nom, paru il y a un mois. Funky à souhait, la pièce, un hymne dans lequel l’afrobeat côtoie le disco, est une invitation au mouvement, au sens propre et figuré. « Il faut travailler dans la vie. Il faut pas croiser les bras dans la vie », y chante Mariam.

« Bofou Safou (en bambara, langue du Mali), ce sont des gens qui ne servent à rien, a expliqué Amadou. Dans la chanson, on dit aux gens qu’il ne faut pas être comme ça, qu’il faut toujours se rendre utile, dans la société, s’aider les uns les autres, avoir le courage de travailler. On encourage les gens à laisser leur trace, à ne pas rester anonymes. »

Retour à l’essentiel

Au fil des ans, Amadou et Mariam ont eu la chance de travailler avec de grands musiciens. Sur Folila, paru en 2012, on comptait pas moins d’une dizaine de collaborations avec des artistes comme Santigold, TV on the Radio, Jake Shears (Scissor Sisters) et Bertrand Cantat (Noir Désir).

Avec La confusion, Amadou et ­Mariam ont choisi de faire les choses plus simplement.

« Sur certains albums, il y avait un ou deux invités, mais sur Folila, il y en avait vraiment beaucoup. Nous voulions donc casser ce moule-là, pour retourner à du Amadou et Mariam dans un état normal », a indiqué Amadou.

Bien que certaines pièces flirtent avec des influences disco, le rock et le blues seront présents sur ce nouvel opus dont la réalisation a été confiée à Adrien Durand, membre de la formation Bon Voyage Organisation.

« Pour nous, c’était bien de changer un peu en s’associant à un jeune qui ne connaissait pas beaucoup notre musique. Nous avons donc travaillé ensemble pour amener une nouvelle couleur à nos chansons. »

Passionnés

Bien qu’ils se plaisent à faire du studio, les musiciens ne pourraient se passer de la scène et des liens qu’ils ont développés avec le public, au fil des ans.

« Nous avons du plaisir à partager notre musique et à faire danser les gens. Tout cela, ça nous fait oublier la fatigue de la tournée. »

Amadou et sa complice, qui ont tous les deux passé le cap de la soixantaine, ne sont pas encore tenté par la retraite. Cependant, ils sont bien conscients qu’ils devront ralentir le rythme, au cours des prochaines années.

« Nous devons commencer à envisager le moment où nous pourrons nous reposer un peu... mais la musique, c’est passionnant, a affirmé le musicien en riant. Pour l’instant, nous allons poursuivre avec cet album-là et ensuite, on verra bien ! »

Amadou et Mariam se produiront au Métropolis, le 13 juillet, dans le cadre de Nuits d’Afrique. Ils seront aussi du Festival d’été de Québec, le lendemain, à la Place d’Youville.