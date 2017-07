Les Blue Jays l'emportent à coup de longues balles

Les Blue Jays de Toronto ont utilisé la longue balle pour venir à bout des Astros de Houston par la marque de 7-2, samedi après-midi, au Rogers Centre.

Josh Donaldson et Troy Tulowitzki ont chacun frappé des coups de circuit de trois points. Il s’agit d’un neuvième coup de canon pour le joueur de troisième-but et d’un septième pour Tulowitzki.

Justin Smoak croyait également avoir envoyé une balle dans les gradins en septième manche, mais les arbitres ont finalement conclu qu’il s’agissait d’un double. Le meneur des Jays au chapitre des coups sûrs (86), des circuits (23) et des points produits (55) a tout de même poussé Russell Martin à la plaque.

Le receveur a également bien fait dans le rectangle des frappeurs en plaçant la balle en lieu sûr à deux reprises, en plus de croiser le marbre deux fois. Il a également soutiré un but sur balles.

Au total, les joueurs des Jays ont obtenu huit coups sûrs.

Dans la défaite, Marwin Gonzalez a cogné un coup de circuit. Il s’agit de son 16e de la saison.

C’est George Springer qui a produit l’autre point des visiteurs avec un double.

L’Américain Marcus Stroman (9-5) a mérité la victoire. En six manches de travail sur la butte, il a accordé six coups sûrs et un point. Il a également retiré six joueurs sur des prises et concédé trois buts sur balles.

Mike Fiers (5-4) a de son côté hérité du revers. Le droitier de 32 ans a accordé cinq coups sûrs et trois points.

Les deux équipes croiseront le fer une dernière fois dimanche, avant d’obtenir le congé associé au match des étoiles.

Lundi, les puissants cogneurs s’affronteront lors du concours de coups de circuit, tandis que mardi, les meilleurs joueurs prendront part au match des étoiles.