L’étonnante pièce incontournable du moment

Autrefois réservé aux amateurs de plein air, le coupe-vent rejoint les rangs de la haute couture cette saison. Oui, oui, le coupe-vent est devenu fashion!

Les plus grandes maisons de mode (Louis Vuitton, Balenciaga, Vêtements, Sacai et on en passe) ont fait défiler diverses versions de la veste en nylon, la réinventant en jouant avec les proportions, les couleurs et les agencements.

Les fashionistas ont adopté la tendance sur le champ.

Étonnamment polyvalent, le coupe-vent peut être porté à toutes les sauces, tantôt en layering style sportif, tantôt en complément d’un look plus féminin.

Avec la pluie qui ne semble pas vouloir nous quitter, c’est la veste parfaite à intégrer à notre garde-robe.

