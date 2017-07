Photos souvenirs: Gilles Girard

Ambassadeurs

Photo d'archives

Les Classels (Gilles Girard, Michel Caron, Jean-Clément Drouin, Serge Drouin, et Pierre Thérien)jouaient le rôle d’ambassadeurs pour l’Expo 67, avec leurs cheveux et vêtements d’un blancs ­immaculés. Leur popularité de l’époque ne laisse aucun doute, à voir les gens masser derrière eux pour les apercevoir.

Autre époque

Photo d'archives

Gilles Girard, déjà identifié aux succès tels Ton amour a changé ma vie et Avant de me dire adieu, chemise détachée et gros médaillon au cou, posant devant une magnifique voiture. Autre époque, autre style!

Imitateur

Photo d'archives

Gilles Girard ne chantait pas qu’avec Les Classels. Cette photo de la fin des années 70 en est la preuve. Le chanteur imitait alors Elvis Presley au Café du Nord, l’une des fameuses boîtes de nuit montréalaise de l’époque. Un vrai triomphe.

Les Special Tones

Photo d'archives, Albert Vincent

Gilles Girard, qui chantait déjà en solo sous le nom de Danny Boy, se joignait,à 18 ans, au groupe Les Special Tones qui allait devenir quelques années plus tard Les Classels. Les jeunes hommes allaient chanter leurs propres chansons, grâce aux conseils de leur gérant Ben Kaye.

Passionné

Photo d'archives, CFTM-TV

Gilles Girard, le chanteur à la voix d’or, lors d’un ­passage à l’émission de Claude Blanchard à CFTM (TVA en début de carrière. Grand passionné, il poussait la note comme pas un, sans se ­douter à l’époque qu’il allait faire une longue carrière de plus de 60 ans. Il chante ­encore aujourd’hui ses ­succès tel que Le sentier de neige.

► Gilles Girard présente son spectacle, Gilles Girard chante les Classels, en tournée, interprétant les grands succès du groupe légendaire des années 60 au Québec, tels: Qu’est devenu notre passé, Avant de me dire adieu, Exodus, et Le Sentier de neige. Il sera notamment au Festival Rétro de Joly (Lotbinière) le 29 juillet, ainsi qu’à la Fête au Vieux Pont de Notre-Dame-des-pins en Beauce, le 13 août.

► Le chanteur retrouvera Patrick Zabé, Claude Valade, Tony Massarelli, Jacques Salvail et Michèle Richard, au Grand théâtre de Québec le 10 décembre prochain, dans le cadre du spectacle Le Noël des idoles. Comme pour La tourné des idoles, ce spectacle sera animé par Mario Lirette.