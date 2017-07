Possible contamination à la Listeria monocytogenes: deux autres marques de beurre rappelées

OTTAWA – L’Agence canadienne d’inspection des aliments a annoncé samedi le rappel de deux nouvelles marques de beurre en raison d’une possible contamination de ces aliments par la bactérie Listeria monocytogenes.

Il s’agit des marques Perron (CUP 7 72622 72454 0 et code 143 069) et Beurre du Lac (CUP 0 62260 00455 6 et code 143 032), pour les formats de 454 g.

«Les produits visés [...] ne doivent pas être consommés», a averti l’ACIA dans un communiqué. «Si vous croyez avoir été malade après avoir consommé un produit visé par un rappel, communiquez avec votre médecin. Vérifiez si vous avez les produits visés par le rappel à la maison. Si c'est le cas, jetez-les ou rapportez-les au magasin où ils ont été achetés.»

L’ACIA a précisé que «les aliments contaminés par la bactérie Listeria monocytogenes ne présentent pas nécessairement d'altération visible ni d'odeur suspecte, mais peuvent quand même vous rendre malade».

Parmi les symptômes possibles chez les personnes ayant consommé des aliments contaminés figurent les vomissements, les nausées, de la fièvre persistante, des douleurs musculaires, de violents maux de tête et de la raideur de la nuque.

Mercredi dernier, l’ACIA avait annoncé un premier rappel de beurre, d’une autre marque, soit St Laurent (CUP 0 62260 00454 9 et code 156 074), pour la même raison.

Photo courtoisie