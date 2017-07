Prophètes en leur pays

Qui a dit que nul n’est prophète en son pays? Certainement pas Céline Dion, Justin Bieber, Shania Twain et tous les autres artistes qui s’illustrent aux Canada 150 Charts, une série de palmarès établis par Nielsen Music – en collaboration avec Billboard – déterminant les artistes, chansons et albums canadiens les plus populaires depuis 1996, année du déploiement du système de compilation de données au pays. Voici les faits saillants de cette rétrospective réalisée pour souligner le 150e anniversaire du Canada.

Chansons

Lancée en avril 2013, This is What it Feels Like du DJ néerlandais Armin van Buuren et mettant en vedette le chanteur ­canadien Trevor Guthrie trône au sommet du ­palmarès des chansons canadiennes ayant le plus joué à la radio, devant le ver d’oreille Call Me Maybe de Carly Rae Jepsen, qui tente depuis plusieurs années de ­chasser sa réputation de one-hit wonder. Fait à signaler, aucune chanson francophone n’apparaît au top 150.

Top 10

1 This Is What It Feels Like / Trevor Guthrie

2 Call Me Maybe / Carly Rae Jepsen

3 Hello / Dragonette

4 One Thing / Finger Eleven

5 Paralyzer / Finger Eleven

6 Stompa / Serena Ryder

7 Rude / Magic!

8 Complicated / Avril Lavigne

9 When The Night Feels My Song / Bedouin ­Soundclash

10 Hold On, We’re Going Home / Drake avec Majid Jordan

Albums

Sorti en novembre 1997, Come on Over de Shania Twain apparaît au sommet du classement grâce à des ventes de plus de 1 948 000 exemplaires. Comprenant les tubes You’re Still The One, That Don’t Impress Me Much et Man! I Feel Like A Woman, ce disque devance un autre opus paru en novembre 1997, Let’s Talk About Love de Céline Dion, qui a trouvé plus de 1 492 000 preneurs. Fait à signaler, certains albums parus avant 1996 s’illustrent au classement, comme Jagged Little Pill d’Alanis Morissette, lancé en juin 1995. Il s’agit d’un exploit en soi, puisqu’il figure au 24e rang malgré six mois de ventes ­importantes non comptabilisées par Nielsen Music Canada.

Top 10

1 Come On Over / Shania Twain

2 Let’s Talk About Love / Céline Dion

3 Up! / Shania Twain

4 Surfacing / Sarah McLachlan

5 Let Go / Avril Lavigne

6 All The Way - A Decade Of Songs / Céline Dion

7 Christmas / Michael Bublé

8 Clumsy / Our Lady Peace

9 Falling Into You / Céline Dion

10 These Are Special Times / Céline Dion

Artistes

Sans surprise, Céline Dion est l’artiste canadienne ayant écoulé le plus d’albums (physiques et numériques) depuis 1996. Elle devance Shania Twain, qui s’illustre en 2e position, bien qu’elle n’ait lancé que trois disques (dont une compilation de grands succès) depuis que Nielsen comptabilise les ventes.

Top 10

1 Céline Dion

2 Shania Twain

3 Michael Bublé

4 The Tragically Hip

5 Sarah McLachlan

6 Nickelback

7 Diana Krall

8 Avril Lavigne

9 Our Lady Peace

10 Bryan Adams

En français

Au total, 26 albums francophones d’artistes québécois apparaissent au top 150 des albums les plus vendus : Star Académie (40e), Seul de Garou (56e), En famille de Mes Aïeux (66e), Marie-Élaine Thibert de Marie-Élaine Thibert (70e), Duos Dubois de Claude Dubois (72e), La grand-messe des Cowboys Fringants (74e), Sans attendre de Céline Dion (77e), Grand parleur, petit faiseur de Kevin Parent (78e), Live à Paris de Céline Dion (90e), Fais-moi la tendresse de Ginette Reno (91e), Noël de Marie-Michèle Desrosiers (93e), À l’ombre de l’ange d’Éric Lapointe (99e), Un grand Noël d’amour de Ginette Reno (102e), En catimini de La Chicane (105e), Mieux qu’ici bas d’Isabelle Boulay (106e), Gros mammouth album turbo des Trois Accords (107e), États d’amour d’Isabelle Boulay (108e), Vox pop de Maxime Landry (110e), Pigeon d’argile de Kevin Parent (121e), D’elles de Céline Dion (124e), Nulle part ailleurs de Kaïn (128e) L’album du peuple – Tome 5 de François Pérusse (129e), Rêver mieux de Daniel Bélanger (138e), Miserere de Bruno Pelletier (139e), Silence de Fred Pellerin (141e) et S’il suffisait d’aimer de Céline Dion (150e).