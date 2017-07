Quand le désir sexuel se réduit au besoin

Il y a des jours où je souhaiterais éliminer les gens qui se drapent dans leur bonne conscience pour démolir la crédibilité des autres, quand ce n’est pas pour les tuer. Je m’adresse ici à celui qui signait D.H., lequel s’adressait à une jeune femme qui vous avait décrite sa peine de se voir rejetée par les hommes à cause d’une libido qui dépassait la norme socialement acceptée.

Ce monsieur, indigné par les propos de cette dame à qui vous n’aviez donné que de bons conseils pour retrouver sa confiance en elle-même, se permettait de l’accuser, sans la connaître et sans ménagement en plus, lui lançant qu’elle n’était qu’une nymphomane. De quoi se mêle-t-il ce vil donneur de leçon? Son commentaire qui dépassait l’entendement m’a indigné. Qui est-il pour se permettre de juger sans empathie ni compassion un être humain dont il ignore le parcours?

Je voudrais par la présente rectifier un peu le tir d’un monsieur aussi mal élevé. Tout être humain a besoin d’être traité de façon respectueuse. Encore plus quand celui-ci prend la peine de vous écrire pour vous soumettre un problème difficile à expliquer autant qu’à cerner. Personne n’a besoin d’être rabroué ainsi sans aucune forme de procès.

Cette jeune personne à ce qu’il semble n’avait que 35 ans. Un âge où on a encore des choses à se prouver et où on a encore besoin d’aînés bienveillants autour de soi pour continuer à bâtir notre confiance en nous. Tomber aussi bêtement dans le piège de la culpabilisation sans raison est une honte à mes yeux. Selon moi, le désir des femmes n’a pas à être réprimé et encore moins jugé. Il le fut si longtemps dans nos sociétés qu’il est grandement temps d’y remédier pour redonner aux femmes leur droit au plaisir sans aucune forme de culpabilité.

C’est étonnant de voir à quel point les propos de D.H. ont réveillé en moi de vieilles blessures du passé. J’ai beaucoup lu en matière de spiritualité, et comme tout ce qui s’écrit n’est pas toujours juste, il arrive qu’on se sente en désaccord avec ce qu’on lit. Et pour le plaisir de vous édifier, je vous soumets une petite partie du texte que ce D.H. m’a ramené en mémoire d’un coup : « Dans l’absence de comprendre la sexualité des autres, ne voyant dans l’expression du désir et du plaisir, que la faute, la souillure et le mal. »

Ça m’a fait un choc, car j’avais l’impression de relire quelque chose de semblable en lisant le commentaire de D.H. Et je voudrais tant que cette femme qui se sent différente des autres puisse être informée que tous les hommes, et surtout pas tous les grands penseurs, ne réfléchissent pas comme cet homme. Elle doit retrouver la lumière divine à partir de ce qu’elle est et de ce qu’elle ressent. Et cela, sans complexe aucun.

Roger P.

Il est certain que d’aborder la sexualité sous l’angle d’une pratique religieuse va teinter inexorablement un jugement. Et c’est un peu ce qui s’est produit avec le commentaire de D.H. Comme je le lui soulignais d’ailleurs dans ma réponse : « La limite à partir de laquelle on peut se permettre de parler d’hyper sexualité est sujette à débat ». Il est donc oiseux, pour ne pas dire inapproprié, de mettre quelqu’un qui ouvre son cœur parce qu’il se sent ostracisée par un désir sexuel féminin hors norme, dans une position de « détraqué » à partir du moment où il vient demander de l’aide.

Je terminerai par l’une des suggestions de lecture que vous faites en supplément de votre commentaire. Soit : « Libérer le désir » de Louis Roy, publié aux Éditions Médiaspaul. un livre où il est question « ...de quête de bonheur, d’espérance, de mystique du désir, d’insatisfaction.... Ainsi qu’une réponse à notre soif de grandir »