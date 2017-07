Quelques joueurs autonomes toujours disponibles dans la LNH

La chasse aux joueurs autonomes s’est nettement calmée depuis le 1er juillet, mais qu’en est-il des vétérans aguerris qui sont toujours sur le marché?

Plusieurs joueurs de 35 ans et plus s’offrent toujours aux équipes de la Ligue nationale de hockey qui souhaiteraient ajouter de l’expérience à leur formation.

Andrei Markov, défenseur, 38 ans

Le défenseur russe a passé sa carrière avec le Canadien de Montréal, mais il n’a pas été convaincant à la table de négociations en vue de son prochain contrat. Le numéro 79 demanderait un contrat de deux ans à 6 millions $ par saison, ce que le directeur général Marc Bergevin ne serait pas prêt à lui consentir.

Markov devra diminuer ses demandes salariales s’il désire terminer sa carrière dans l’uniforme du Tricolore. Il a amassé 30 aides et 36 points en 2016-2017.

Jaromir Jagr, attaquant, 45 ans

L’ancien coéquipier de Mario Lemieux, Mark Messier et Peter Bondra a ralenti l’an dernier. Après une campagne de 27 buts en 2015-2016, il n’a fait scintiller la lumière rouge que 16 fois lors de la récente saison. À la défense du Tchèque, il n’a obtenu que huit points de moins que Vincent Trochek, qui le meilleur pointeur des Panthers de la Floride.

Matt Cullen, attaquant, 40 ans

Cullen vient d’aider les Penguins de Pittsburgh à savourer leur deuxième conquête de la coupe Stanley consécutive. En plus d’avoir conclu la saison avec 31 points, il a conservé un pourcentage d’efficacité de 51,2 % dans le cercle des mises au jeu.

Jarome Iginla, attaquant, 40 ans

Iginla vient de conclure un pacte de trois ans au Colorado, où il a connu une saison décevante. Après avoir récolté 18 points en 61 matchs (il avait conclu deux les deux précédentes campagnes avec 29 et 22 buts), l’Avalanche l’a échangé aux Kings de Los Angeles. Il a alors amassé six buts et neuf points en 19 rencontres.

François Beauchemin, défenseur, 37 ans

Le défenseur québécois affichait le septième plus haut temps d’utilisation à court d’un homme et la neuvième plus haute moyenne de temps de glace (3 min 02 s) en infériorité numérique chez les défenseurs de la LNH la saison dernière. Beauchemin trouvera-t-il preneur avant l’automne?

Autres joueurs autonomes sans compensation :

Thomas Vanek, attaquant, 33 ans – Récolte en 2016-2017 : 17 buts, 48 points.

Mike Fisher, joueur de centre, 37 ans – Récolte en 2016-2017 : 18 buts, 42 points.

Shane Doan, ailier, 40 ans – Récolte en 2016-2017 : 21 aides, 27 points.

Mark Streit, défenseur, 39 ans – Récolte en 2016-2017 : 21 aides, 27 points.

Brian Campbell, défenseur, 38 ans – Récolte en 2016-2017 : 12 aides, 17 points.